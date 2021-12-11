Следком

В Ингушетии завели дело по факту гибели 16-летнего подростка при опрокидывании трактора

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в результате опрокидывания трактора в Назрановском районе, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону в субботу.

«По данным следствия, 10 декабря на окраине сельского поселения Барсуки в результате опрокидывания трактора погиб 16-летний местный житель», — сказал представитель ведомства.

По данному эпизоду завели уголовное дело по ч.1 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщали нашему изданию в ГУМЧС РФ по республике, в 15:38 в пятницу в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в районе сельского поселения Барсуки произошло ДТП. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что в результате опрокидывания трактора на сельскохозяйственных угодьях второй бригады погиб человек.

Для деблокировки пострадавшего и ликвидации последствий происшествия привлекался поисково-спасательный отряд «Эрзи» и спецтехника.

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