В Ингушетии завели дело после падения ветки дерева на подростка в парке Малгобека
После падения ветки дерева на подростка в парке Малгобека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК России — «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ход процессуальной проверки по данному факту поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Как ранее сообщалось, 15 августа 2023 года вечером 14-летний подросток, играя в баскетбол в городском парке культуры и отдыха имени Серго, выбежал за территорию огороженной спортивной площадки за укатившимся мячом и на него упала обломившаяся ветка дерева. Юноша в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение больницы, где ему оказывается помощь.
В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия. В администрации Малгобека изъята документация, касающаяся обслуживания указанной территории. Допрошены работники парка, а также очевидцы происшествия.