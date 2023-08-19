Следком

В Ингушетии завели дело после падения ветки дерева на подростка в парке Малгобека

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После падения ветки дерева на подростка в парке Малгобека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК России — «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ход процессуальной проверки по данному факту поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как ранее сообщалось, 15 августа 2023 года вечером 14-летний подросток, играя в баскетбол в городском парке культуры и отдыха имени Серго, выбежал за территорию огороженной спортивной площадки за укатившимся мячом и на него упала обломившаяся ветка дерева. Юноша в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение больницы, где ему оказывается помощь.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия. В администрации Малгобека изъята документация, касающаяся обслуживания указанной территории. Допрошены работники парка, а также очевидцы происшествия.

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