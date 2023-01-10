В Ингушетии завели уголовное дело о халатности после проверки аварийного дома

«Установлено, что несмотря на признание жилого дома по проспекту Базоркина аварийным, сотрудники муниципалитета в течении длительного времени не предприняли мер по обеспечению безопасности живущих в опасных условиях людей — их расселению и предоставлению другого жилья. В настоящий момент в доме проживает 7 семей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц материалы направлены в следственные органы, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статье 293 УК РФ (халатность).