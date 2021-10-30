В Ингушетии завели уголовное дело по факту гибели женщины и ребенка при столкновении двух автомобилей

«В прокуратуру поступило постановление следователя следственного отдела ОМВД по Назрани о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — сказал представитель ведомства.

По его данным, установлено, что ночью 29 октября с участием автомобилей КамАЗ и «ВАЗ-211540» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 36-летняя пассажирка и ее новорожденный ребенок.

Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокурором Назрани законным и обоснованным.

По уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

Кроме того, прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль.

Ранее МВД по республике сообщало, что поздно ночью 29 октября на ФАД «Кавказ» в районе Назрановской крепости водитель автомобиля «ВАЗ-2115», предположительно, совершая маневр обгона, столкнулся с автомобилем КамАЗ, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, при доставлении в больницу скончался новорожденный ребенок.

Восьмерых детей и водителя ВАЗа, пострадавших в ДТП, отпустили домой после осмотра врачами.