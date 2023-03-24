Криминал

В Ингушетии завели уголовное дело после находки тайника с боеприпасами

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Стражи правопорядка недалеко от дороги в Малгобекской районе обнаружили схрон с боевыми припасами, сообщили нашему изданию в полиции.

«Установлено, что в 25 метрах от автодороги «Сагопши — Гейрбек-Юрт» находился схрон с прозрачным полиэтиленовым пакетом, в котором находились 1075 боеприпасов различного калибра к ручному огнестрельному оружию, 18 боеприпасов разрывного действия промышленного изготовления», — сказал представитель регионального МВД.

По его данным, кроме того, в тайнике нашли отдельные элементы разных типов боеприпасов разрывного действия.

Схрон обнаружен при проведении оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции «Оружие» сотрудниками полиции и регионального управления ФСБ.

По данному эпизоду завели дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

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