В Ингушетии завершается  капитальный ремонт автодороги между селами Сурхахи и Экажево

«Дорожники несут свою трудовую вахту ударными темпами. Поэтому рисков невыполнения работ в установленные сроки не имеется. Хорошие дороги повышают комфорт и качество жизни людей. Они неотъемлемая часть современных коммуникаций. Дорожная артерия, после капитального обновления, будет радовать тысячи автовладельцев», — написал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

По данным министерства автомобильных дорог республики, готовность автомагистрали составляет 85%. На объекте уже завершено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и подготовлено основание из трех слоев ПГС по 25 см. Укладка асфальтобетонного покрытия произведена в три слоя: два слоя по 7 см и один слой — 5 см, подготовлены обочины.

В настоящее время идет устройство тротуаров, остановочных павильонов. Также планируется обустройство разметки термопластиком, устройство дорожного ограждения, установка дорожных знаков и светофоров. По предварительному прогнозу, дорога будет введена в строй к началу октября.

Общая стоимость проведения указанных работ на объекте составит более 300 млн рублей.