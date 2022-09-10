Дорога

В Ингушетии завершается  капитальный ремонт автодороги между селами Сурхахи и Экажево

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В Ингушетии завершается капремонт автодороги «Экажево-Сурхахи» в рамках федеральной программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Трасса, протяженностью 7 км, соединяющая два соседних населенных пункта Назрановского района, с 2008 года не подвергалась серьезному ремонту.

«Дорожники несут свою трудовую вахту ударными темпами. Поэтому рисков невыполнения работ в установленные сроки не имеется. Хорошие дороги повышают комфорт и качество жизни людей. Они неотъемлемая часть современных коммуникаций. Дорожная артерия, после капитального обновления, будет радовать тысячи автовладельцев», — написал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

По данным министерства автомобильных дорог республики, готовность автомагистрали составляет 85%. На объекте уже завершено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и подготовлено основание из трех слоев ПГС по 25 см. Укладка асфальтобетонного покрытия произведена в три слоя: два слоя по 7 см и один слой — 5 см, подготовлены обочины.

В настоящее время идет устройство тротуаров, остановочных павильонов. Также планируется обустройство разметки термопластиком, устройство дорожного ограждения, установка дорожных знаков и светофоров. По предварительному прогнозу, дорога будет введена в строй к началу октября.

Общая стоимость проведения указанных работ на объекте составит более 300 млн рублей.

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