В Ингушетии завершается ремонт автодороги «Экажево-Али-юрт»

«Протяженность обновляемой дороги составляет 7,2 км. На данном этапе ремонта специалисты проводят укладку асфальтобетонного покрытия. Параллельно ведётся обустройство тротуара. Установлены бортовые камни, подготовлено основание из щебня. Проводится укладка асфальтобетонного покрытия на пешеходной дорожке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог».

Ранее, в Ингушетии в рамках федеральной программы «Содействие» провели капитальный ремонт автодороги «Экажево-Сурхахи», протяжённостью 7 км.