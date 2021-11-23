АПК

В Ингушетии завершена уборка озимых

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В настоящее время уборка озимых в республике завершена, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Илез Келигов.

По его словам, сбор урожая яровых культур в стадии завершения. По итогам уборочной кампании в регионе всего убрано зерновых и зернобобовых с площади 50 870 га. Общий валовый сбор составил 137 835 тонн.

Келигов особо отметил, что под урожай следующего года всего засеяно 26 271 гектар, из них озимой пшеницей — 15 192 га, озимым ячменем — 8449 га, озимым рапсом — 2230 га, озимыми на зеленый корм — 400 га.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минсельхоза республики, также приобретены минеральные удобрения, всего более 13,5 тысячи тонн. По словам специалистов, этого количества достаточно, чтобы обеспечить потребности в минеральных удобрениях всех местных сельхозтоваропроизводителей.

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