В Ингушетии завершил работу международный фестиваль промыслов и ремёсел
В Ингушетии завершил свою работу международный фестиваль традиционных художественных промыслов и народных ремесел «Край мастеров». Мероприятие проходило с 15 по 18, сообщает пресс-служба Коммлодежи региона.
«Десятки бесплатных мастер-классов, викторины и конкурсы с призами, а также первый межрегиональный фестиваль лезгинки «День Джигита» ждали гостей фестиваля. Благодаря замечательному культурному мероприятию участники получили возможность открыть для себя «кухню» народных ремесел, увидеть сказочное превращение простых вещей и материалов в произведение настоящего искусства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе участников фестиваля были народные умельцы из Ингушетии и других субъектов России. Площадка была разделена на 15 рабочих, досуговых и выставочных зон.