В Ингушетии завершил работу международный фестиваль промыслов и ремёсел

«Десятки бесплатных мастер-классов, викторины и конкурсы с призами, а также первый межрегиональный фестиваль лезгинки «День Джигита» ждали гостей фестиваля. Благодаря замечательному культурному мероприятию участники получили возможность открыть для себя «кухню» народных ремесел, увидеть сказочное превращение простых вещей и материалов в произведение настоящего искусства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе участников фестиваля были народные умельцы из Ингушетии и других субъектов России. Площадка была разделена на 15 рабочих, досуговых и выставочных зон.