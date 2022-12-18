Фестиваль

В Ингушетии завершил работу международный фестиваль промыслов и ремёсел

0

В Ингушетии завершил свою работу международный фестиваль традиционных художественных промыслов и народных ремесел «Край мастеров». Мероприятие проходило с 15 по 18, сообщает пресс-служба Коммлодежи региона.

«Десятки бесплатных мастер-классов, викторины и конкурсы с призами, а также первый межрегиональный фестиваль лезгинки «День Джигита» ждали гостей фестиваля. Благодаря замечательному культурному мероприятию участники получили возможность открыть для себя «кухню» народных ремесел, увидеть сказочное превращение простых вещей и материалов в произведение настоящего искусства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе участников фестиваля были народные умельцы из Ингушетии и других субъектов России. Площадка была разделена на 15 рабочих, досуговых и выставочных зон.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Делегация Ингушетии приняла участие в туристской выставке «Открытый Кавказ-2022»
Башир Барахоев назначен директором Назрановского аграрного техникума Ингушетии
Ингушетия попала в тройку антилидеров по суточному заражению коронавирусом
Из-за ремонтных работ в трех населенных пунктах Ингушетии отключат свет
Глава Ингушетии встретился с отцом Героя России, автора крылатой фразы «Работайте, братья»
Премьер Ингушетии поздравил сотрудников фельдъегерской службы с профессиональным праздником
Мэр столицы Ингушетии поощрен «Единой Россией» за поддержку семей участников СВО
Сотрудник МЧС по Ингушетии провел профилактическую беседу со школьниками города Малгобека
Постпред Ингушетии в Москве навестил в госпитале раненных в ходе СВО бойцов из региона
В МВД по Ингушетии можно получить справку о реабилитации жертв политических репрессий
29 ремесленников из Ингушетии приобрели оборудование благодаря социальным контрактам

Главное

Яндекс.Метрика

 