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В Ингушетии завершил свою работу первый в регионе бизнес-форум «Маgas-2021»

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В Магасе завершил свою работу первый в регионе бизнес-форум «Маgas-2021», организованный Фондом поддержки предпринимательства РИ совместно с Минэкономразвития, Торгово-промышленной палатой и ИРО «Деловая Россия».

В качестве почётных гостей в работе форума причиняли участие премьер-министр региона Владимир Сластенин, директор департамента регионального развития «Деловой России» Максим Зубков, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, член правления ТПП РФ, председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза и руководитель дирекции регионального развития АО «Корпорация МСП» Андрей Чуев.

Также в работе форума принимают участие представители различных институтов поддержки субъектов МСП, эксперты и представители бизнеса.

Участники мероприятия обсудили перспективы развития малого и среднего предпринимательства в республике, выслушают признанных экспертов в сфере экономики и бизнеса, в том числе федеральных.

В рамках форума была представлена деловая экспозиция, где представители торговых, промышленных и сельскохозяйственных компаний продемонстрировали свою продукцию.

В ходе мероприятия Фондом поддержки предпринимателей был определен победитель конкурса «Лучший стартап-проект», который получил беспроцентный займ в размере до 500 тысяч сроком на 2 года.

Главная цель бизнес-форума — объединение участников различных отраслей бизнеса для установления деловых контактов, открытого диалога с представителями власти, повышения уровня качества предоставляемых в республике услуг и улучшения инвестиционной привлекательности региона, а также обсуждение механизмов получения мер государственной поддержки.

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