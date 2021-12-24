В Ингушетии завершили первый этап ликвидации свалки с экономией 330 млн руб. на торгах

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Правительство республики сэкономило средства, предназначенные на ликвидацию крупной свалки на окраине Малгобеке, сообщил руководитель кабинета министров Владимир Сластенин на совещании у полпреда Юрия Чайки в Магасе.

«Завершен первый этап ликвидации свалки в Малгобеке, предусмотренные на 2021 года средства в размере 468 млн рублей освоены в полном объеме. При этом по данному объекту на торгах нами сэкономлено 330 млн рублей», — заявил Сластенин.

По его информации, Ингушетия приобрела 2 тыс. 239 штук мусорных контейнеров  для передачи их муниципалитетам. Эти меры существенно улучшат экологическую обстановку в регионе.

Как отметил премьер, досрочно исполнены мероприятия по лесосохранению и лесоразведению (на участке 30 га высажены 55 тыс. штук деревьев разных пород), приобретены 52 единицы лесопожарного оборудования и машина для тушения пожаров.

Напомним, свалка расположена на окраине Малгобека. Участок планируется рекультивировать в 2021 и 2022 годах. Субсидия будет предоставляться по результатам фактически выполненных работ ежегодно: в 2021 году — 598,5 млн руб., в 2022-ом — 652,7 млн руб.

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