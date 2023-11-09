Реконструкция

В Ингушетии завершили первый этап реконструкции дороги «Средние Ачалуки — Плиево»

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Первый этап реконструкции участка автомобильной дороги протяженностью более десяти километров завершен в регионе, сообщили газете «Ингушетия» в Минавтодоре региона.

«Дорожники завершили первый этап реконструкции трассы «Средние Ачалуки — Плиево» общей протяженностью 10,55 км. Автомагистраль обновляется в рамках реализации региональной программы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия», — рассказал собеседник.

По его словам, специалистами на участке 1,5 км выполнено уплотнение существующего земляного полотна, восстановлено основание дорожной одежды, устроено несколько слоев нового асфальтобетонного покрытия и отсыпаны обочины. Также участок обустроен новой дорожно-знаковой информацией и разметкой из термопластика.

«Решение о проведении реконструкции было принято после обследования дороги, в ходе которого выяснилось, что дорожное полотно здесь имеет множество выбоин, просадок и трещин. Объект крупный, протяженность всей дороги составляет более 10 км, поэтому работы ведем поэтапно, обращая особое внимание на качество их выполнения», — рассказал министр автомобильных дорог региона Батыр Хаматханов.

Напомним, что в текущем году по республиканской программе развития автомобильных дорог были проведены значительные работы по полному восстановлению дороги «Новый Редант — Нижние Ачалуки». Также будут реализованы еще два проекта: дорога «Али-Юрт — Сурхахи» и улица Калиматова в Сунже.

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