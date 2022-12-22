В Ингушетии завершили рекультивацию самой крупной мусорной свалки

Несанкционированное размещение отходов IV-V класса опасности на данной территории представляло серьезную экологическую угрозу для города и близлежащих сельских поселений, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

На земельном участке под свалкой площадью 20,8 га проведены работы в три этапа — подготовительный, технический и биологический.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов неоднократно подчеркивал, что важно прилагать все усилия для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду и создания благоприятных условий для населения.

«По итогам рекультивации участок приведен в нормативное состояние, восстановлена продуктивность земли, а самое главное — снижен экологический ущерб. Мы получили территорию, которая может быть рационально использована в сельскохозяйственных и иных целях. Ликвидация свалки, в том числе, позволит улучшить качество жизни жителей города — это более 39 тысяч человек», — отметил Калиматов. ⠀

Напомним, что в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология» были включены 4 свалки. Три из них, в городах Назрани и Карабулаке, а также в сельском поселении Нестеровское Сунженского района, ликвидированы в 2019 году.