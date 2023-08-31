В Ингушетии завершили уборку зерновых колосовых

Как сообщили в аграрном ведомстве региона, во всех категориях хозяйств республики под урожай 2023 года было посеяно сельскохозяйственных культур на площади 72,392 га. Из этого числа озимые занимают более 30 тыс. га, что составляет 110% в сравнении с прошлым годом.

Площадь под яровыми культурами составляет 41 699 га, это на 105% больше, чем в прошлом году. Технические культуры занимают 4010 га, картофель и овощебахчевые — 2100 га, кормовые культуры — 5275 га.

В ходе уборочной кампании текущего года сельхозпроизводителями республики обмолочено зерновых культур 30 693 га, намолочено 104 899 тонн.

Отмечается, что в эти дни аграрии региона закладывают семена под урожай следующего года, готовятся к уборке поздних яровых культур, а также проводят подготовку почвы к севу озимых культур под урожай 2024 года.

В Минсельхозе Ингушетии особо подчеркнули, что для проведения сезонных полевых работ в республике есть в наличии вся необходимая техника, горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения имеются в полном объеме.

По словам местных аграриев, все находящиеся на территории Ингушетии зерноочистительные комплексы, хранилища и площадки проводят работы по очистке и доработке зерновой продукции урожая 2023 года.