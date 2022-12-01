В Ингушетии завершили уборку зерновых культур

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В Ингушетии полностью завершена уборка зерновых колосовых культур урожая текущего года.

Как сообщили в Минсельхозе республики, общий валовой сбор составил 85 368 тонн, что на 112,3% выше уровня 2021 года. Озимой пшеницы аграрии собрали 44 503 т, овса — 7255 т, ячменя — 30 072 т, и рапса — 3538 т.

В настоящее время в регионе завершается уборка поздних яровых и технических культур, валовой сбор которых на 30 ноября составляет 107 069,1 т.

Отмечается, что овощей открытого и закрытого (теплицы) грунта собрано 12 010 тонн, что на 120,4% больше в сравнении с прошлым годом. Плодово-ягодных культур собрали 58 420 тонн.

Общий валовой сбор всех сельскохозяйственных культур в Ингушетии составил 265 892,1 тонн.

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