В Ингушетии завершилось обучение более 400 членов участковых избиркомов региона

В Ингушетии завершили обучение членов участковых избирательных комиссий республики в соответствии с планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов в 2022 году.

Как сообщили в главном выборном органе региона, слушателей ознакомили с правовыми новеллами избирательного права и процесса, навыками работы участковых избирательных комиссий в период подготовки выборов, в день голосования, при подсчете голосов избирателей и установлении итогов голосования.

По окончании учебных мероприятий было проведено итоговое тестирование. Всего обучение прошли более четырехсот человек.