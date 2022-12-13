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В Ингушетии завершилось обучение более 400 членов участковых избиркомов региона

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В Ингушетии завершили обучение членов участковых избирательных комиссий республики в соответствии с планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов в 2022 году.

Как сообщили в главном выборном органе региона, слушателей ознакомили с правовыми новеллами избирательного права и процесса, навыками работы участковых избирательных комиссий в период подготовки выборов, в день голосования, при подсчете голосов избирателей и установлении итогов голосования.
По окончании учебных мероприятий было проведено итоговое тестирование. Всего обучение прошли более четырехсот человек.

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