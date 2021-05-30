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В Ингушетии завершилось предварительное голосование «Единой России»

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В 20.00 мск на 28 счетных участках республики и на сайте pg. er. ru завершилось предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Народного Собрания Ингушетии и Государственной Думы Российской Федерации, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местного отделения партии.

«Предварительное голосование «Единой России» в Ингушетии стартовало 24 мая, оно прошло в электронном формате на сайте pg. er. ru. Регистрация избирателей завершилась 28 мая. Очное голосование на счетных участках проходило 30 мая с 08:00 до 20:00 мск. Отметим, что явка избирателей оказалась высокой, всего счетные участкив Ингушетии посетило более 30 тыс. человек, что составляет не менее 15% от общего числа зарегестривованных в регионе избирателей, — сказал представитель республиканского исполкома партии.

По его словам, подсчет голосов начнётся, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования.

«Окончательно итоги будут подведены в начале июня», — добавил собеседник.

Ранее Секретарь Ингушского регионального отделения Партии «Единая Россия» Михал Илезов отметил, что практически половина из всех зарегистрированных кандидатов — это люди моложе 45 лет. Половина участников предварительного голосования не являются членами Партии «Единая Россия». Среди участников предварительного голосования — волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели и журналисты.

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