Марафон

В Ингушетии завершился благотворительный проект «Марафон донора»

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Комитет по делам молодежи стал последним участником благотворительного проекта «Марафон донора», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Финальная акция была передана от Комтуризма Ингушетии. Сотрудники молодежного ведомства совместно с подведомственными организациями, волонтерами и представителями общественности показали своё желание помочь людям», — рассказал собеседник.

По его словам, участие в 20 донорских мероприятиях приняли представители органов исполнительной власти, правоохранительной системы, а также общественники и неравнодушные жители региона.

«Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в реализации благородного и богоугодного дела. Отмечу, что инициатива шла от нашей молодежи, в частности от волонтеров регионального ресурсного центра и волонтеров-медиков. Надеюсь, что акции такого формата станут частыми и помогут огромному количеству людей», — отметил председатель КДМ Адам Мальсагов.

Напомним, в сентябре текущего года Ресурсный центр добровольчества Ингушетии запустил региональный донорский проект «Марафон донора», направленный на вовлечение общественности в донорскую деятельность.

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