В Ингушетии завершился фестиваль национальных культур «Дружба народов»

«В рамках мероприятия прошли мастер-классы по следующим направлениям: гончарное дело, кузня, кожевенное дело, войлок, плотницкое дело, декоративно-прикладное дело и так далее», — рассказал собеседник.

Отмечается, что посетители фестивали также имели возможность лицезреть работы современных художников и насладиться блюдами традиционной ингушской и русской кухонь.

По окончании мероприятия президент Ассоциации ремесленников Ингушетии Адам Галаев преподнес участникам почетные грамоты за добросовестный труд и вклад в развитие культурной сферы региона.