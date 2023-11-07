Фестиваль

В Ингушетии завершился фестиваль национальных культур «Дружба народов»

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В республике завершился фестиваль национальных культур России «Дружба народов», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального комитета по делам молодежи.

«В рамках мероприятия прошли мастер-классы по следующим направлениям: гончарное дело, кузня, кожевенное дело, войлок, плотницкое дело, декоративно-прикладное дело и так далее», — рассказал собеседник.

Отмечается, что посетители фестивали также имели возможность лицезреть работы современных художников и насладиться блюдами традиционной ингушской и русской кухонь.

По окончании мероприятия президент Ассоциации ремесленников Ингушетии Адам Галаев преподнес участникам почетные грамоты за добросовестный труд и вклад в развитие культурной сферы региона.

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