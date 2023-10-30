В Ингушетии завершился IX Международный кинофестиваль «Золотая башня»

«На церемонии закрытия присутствовали представители правительства и парламента республики, общественные деятели, руководители муниципалитетов, а также местные СМИ. Прежде чем приступить к награждению победителей, со сцены ко всем собравшимся с приветственным словом обратились члены жюри, организаторы мероприятия и почётные гости фестиваля, которые выразили благодарность главе нашей республики и понадеялись на то, что в будущем фестиваль будет проводиться с не меньшим размахом», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что члены жюри отбирали лучшие киноленты в двух жанрах: документальное и игровое кино. По итогам конкурса, победителями в заявленных номинациях стали «Миллионы для малыша» режиссера Ильяса Богатырева из Москвы, который получил приз как «Лучший документальный фильм», и «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой из Якутии, которому присужден приз кинофестиваля как «Лучшему игровому фильму».

Приз «За лучший ингушский фильм» получила кинолента из Республики Ингушетия «Живи, песня! Живи!» режиссера Мадины Костоевой.

«Международный кинофестиваль «Золотая башня» за девять минувших лет сумел завоевать немалый и, важно отметить, заслуженный авторитет, а также снискал славу у кинематографистов и зрителей. Вплоть до сегодняшнего дня он был и остается площадкой творческого развития региональных и отечественных мастеров кино, оценки таланта зарубежных коллег», — подчеркнул в завершение награждения исполняющий обязанности министра культуры Ингушетии Хаджибикар Мальсагов.