ВОВ-77

В Ингушетии завершился межрегиональный патриотический слет «Наследники Победы»

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В Горском кадетском корпусе Ингушетии завершил свою работу патриотический слет СКФО «Наследники Победы», приуроченный к 77-й годовщине ВОВ и к 30-летию возрождения Ингушетии, сообщает пресс-служба ГКК.

«Горский кадетский корпус им. А. Д. Цароева принимал в эти дни подростковые команды из республик Северного Кавказа, Калмыкии и Севастополя. Программа слета учитывала важность формирования у допризывной молодежи морально-волевых качеств и практических навыков, необходимых будущим защитникам Отечества. В нее были включены различные военно-спортивные состязания», -= говорится в сообщении.

Также у участников была возможность познакомиться с достопримечательностями республики и культурой ингушского народа.

«В нынешних условиях особое значение приобретает воспитание у молодёжи чувства патриотизма, национальной гордости, уважения к родной истории», — отметили в пресс-службе образовательного учреждения.

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