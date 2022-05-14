В Ингушетии завершился межрегиональный патриотический слет «Наследники Победы»

«Горский кадетский корпус им. А. Д. Цароева принимал в эти дни подростковые команды из республик Северного Кавказа, Калмыкии и Севастополя. Программа слета учитывала важность формирования у допризывной молодежи морально-волевых качеств и практических навыков, необходимых будущим защитникам Отечества. В нее были включены различные военно-спортивные состязания», -= говорится в сообщении.

Также у участников была возможность познакомиться с достопримечательностями республики и культурой ингушского народа.

«В нынешних условиях особое значение приобретает воспитание у молодёжи чувства патриотизма, национальной гордости, уважения к родной истории», — отметили в пресс-службе образовательного учреждения.