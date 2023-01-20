В Ингушетии завершился открытый республиканский юношеский турнир по боксу

Юные боксёры представляли различные школы и секции со всех уголков региона: школу олимпийского резерва, назрановскую школу, сагопшинскую, кантышевскую и др. В каждой из 24 весовых категорий разыгралась нешуточная борьба. Все победители состязаний получили кубки и медали.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, на этом турнире от спортивной школы с. п. Кантышево участвовало 7 человек, 5 из них заняли призовые места. Так, Оздоев Хамзат и Беков Муса завоевали золото, Баркинхоев Мухаммад и Гадиев Рамазан заняли вторые места, Беков Закир поднялся на третью ступеньку пьедестала. Тренером ребят является Албаков Магомед.

«Мы провели „обкатку“ младших юношей, ведь до официальных соревнований осталось два месяца», — отметил главный тренер сборной Ингушетии по боксу Або Дорсигов.