В Ингушетии завершился пожароопасный сезон
В Ингушетии 1 декабря завершился пожароопасный сезон. По данным Рослесхоза, наш регион вошел в топ-12 субъектов страны, которые не допустили пожаров на землях лесного фонда.
Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, с начала пожароопасного сезона, который был открыт 21 марта, было обеспечено своевременное выполнение Назрановским и Сунженским лесопожарными центрами всех противопожарных мероприятий без отставания от графика, круглосуточно работала диспетчерская служба, экологическим ведомством совместно с МЧС по Ингушетии и спасательными службами проводились командно-штабные учения.
«Мониторинг пожарной опасности на территории региона проводили методом наземного патрулирования лесных насаждений по 20 утвержденным маршрутам, общая протяженность которых равна 260 километров», — отметили в министерстве.
В России уже объявлена подготовка к предстоящему пожароопасному сезону 2023 года.