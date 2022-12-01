В Ингушетии завершился пожароопасный сезон

Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, с начала пожароопасного сезона, который был открыт 21 марта, было обеспечено своевременное выполнение Назрановским и Сунженским лесопожарными центрами всех противопожарных мероприятий без отставания от графика, круглосуточно работала диспетчерская служба, экологическим ведомством совместно с МЧС по Ингушетии и спасательными службами проводились командно-штабные учения.

«Мониторинг пожарной опасности на территории региона проводили методом наземного патрулирования лесных насаждений по 20 утвержденным маршрутам, общая протяженность которых равна 260 километров», — отметили в министерстве.

В России уже объявлена подготовка к предстоящему пожароопасному сезону 2023 года.