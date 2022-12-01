Пожароопасность

В Ингушетии завершился пожароопасный сезон

0

В Ингушетии 1 декабря завершился пожароопасный сезон. По данным Рослесхоза, наш регион вошел в топ-12 субъектов страны, которые не допустили пожаров на землях лесного фонда.

Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, с начала пожароопасного сезона, который был открыт 21 марта, было обеспечено своевременное выполнение Назрановским и Сунженским лесопожарными центрами всех противопожарных мероприятий без отставания от графика, круглосуточно работала диспетчерская служба, экологическим ведомством совместно с МЧС по Ингушетии и спасательными службами проводились командно-штабные учения.

«Мониторинг пожарной опасности на территории региона проводили методом наземного патрулирования лесных насаждений по 20 утвержденным маршрутам, общая протяженность которых равна 260 километров», — отметили в министерстве.

В России уже объявлена подготовка к предстоящему пожароопасному сезону 2023 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Родители детей-инвалидов смогут использовать до 24 дополнительных выходных подряд
Житель Ингушетии подозревается в хищении пенсии умершей матери
Правительство России с 2023 года запускает программу расширенного неонатального скрининга
В Ингушетии иностранку осудили за использование поддельного свидетельства
Национальная библиотека Ингушетии приглашает в «Школу национального этикета»
Экс-управляющего отделением банка Ингушетии обвинили в незаконном получении сведений об участнике аукциона
В рамках Дня борьбы со СПИДом в Ингушетии заработала всероссийская горячая линия
Прокурор города Магаса Ингушетии проведет прием граждан в детском реабилитационном центре
Жители Сунжи предлагают построить ФОК на месте сносимых домов
В НБ Ингушетии проходит книжная выставка к Всемирному дню борьбы со СПИДом
Фольклорный ансамбль «Магас» выступил с концертом в сельской школе Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 