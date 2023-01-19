Юнармия

В Ингушетии завершился проект «Школа юных корреспондентов»

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Юнармейцы Ингушетии получили сертификаты регионального отделения «Юнармии» об окончании «Школы юных корреспондентов», сообщила нашему изданию начальник штаба патриотического движения Мадина Богатырева.

Проект заместителя начальника юнармейского движения Ингушетии Магомеда Муружева «Школа юных корреспондентов» стал победителем конкурса грантов на развитие гражданского общества, проведенного среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Он стартовал полгода назад и завершился 15 января 2023 года.

По словам Мадины Богатыревой, занятия с юнармейцами проводил пресс-секретарь центра военно-патриотического воспитания «Молодой патриот», фотограф Хизир Цечоев. Также большую помощь оказывал главный редактор газеты «Вести Малгобека» Ахмед Картоев. 

Ребята научились работать с профессиональным съемочным оборудованием, проводить и обрабатывать интервью, вести телевизионные передачи-беседы в студии, делать монтаж видеороликов.

«В течение шести месяцев юные корреспонденты обучались работать над идеями, темами, проектами, эффективно вести интернет-площадки и многому другому. Результатом стали отличные ролики, которые всем очень понравились», — поделилась начальник штаба.

Проект «Школа юных корреспондентов» завершился, но руководство «Юнармии» не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продолжить его, тем более что аппаратура позволяет.

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