Отмечается, что дорога, соединяющая два населённых пункта Экажево и Сурхахи, долгое время нуждалась в обновлении. С момента последнего ремонта на ней образовалось множество выбоин и прочих дефектов.

Как сообщили в министерстве автомобильных дорог региона, во время проведения работ специалисты заменили основание полотна, уложили асфальтобетонное покрытие в три слоя. На объекте также обустроены остановки с пандусами и павильонами, устроены тротуары, укреплены обочины. На финальном этапе согласно всем требованиям безопасности дорожного движения установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком.

«Движение на этой трассе достаточно интенсивное: по ней проходят пассажирские маршруты, ездят школьные автобусы. Теперь дорога преобразилась. Здесь новое дорожное полотно, свежая разметка, тротуары, новые автобусные остановки. Уверен, и для водителей, и для пешеходов она станет намного комфортнее», — отметил министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов.

Ингушетия третий год подряд в лидерах по досрочному завершению дорожного нацпроекта.

За последние три года по разным государственным программам в регионе обновлено порядка 180 км дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» модернизировано около 100 км автодорог. Благодаря программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» в республике обновлено около 30 км дорожного полотна.