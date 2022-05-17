В Ингушетии земельный участок под строительство штрафстоянки передан незаконно

«Протоколом проведения рассмотрения заявок конкурса в апреле 2021 г. комиссией администрации района допущена до конкурса только одна заявка. По результатам администрацией издано постановление о предоставлении земли в арендное пользование ООО и заключен договор аренды участка сроком на 10 лет», — сказал представитель региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, торги организованы согласно постановлению правительства региона, предполагающего лишь проведение конкурса по отбору организаций, имеющих право на осуществление перемещения транспортных средств на специализированные стоянки. Он пояснил, что документ не предусматривает условия по строительству специализированной стоянки и предоставлении земельного участка в аренду под строительство.

Там напомнили, что передача участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе под строительство, может осуществляться только в порядке, предусмотренном земельным законодательством. Предоставление земли осуществляется на торгах, проводимых в форме аукционов.

Таким образом, проведение конкурсного отбора по строительству стоянки противоречит земельному кодексу РФ и постановлению кабинета министров субъекта. Власти Назрановского района провели процедуру торгов в нарушение закона о защите конкуренции.

Арбитражный суд признал доводы надзорного ведомства обоснованными, а иск к муниципальным властям удовлетворил в полном объеме.