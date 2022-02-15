В Ингушетии железнодорожный пешеходный переход привели в соответствие с требованиями

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, в связи с выявленными нарушениями закона в адрес начальника дистанции пути было внесено представление, которое рассмотрели и удовлетворили.

«Кроме этого, должностное лицо было привлечено к административной ответственности за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования», — отметил транспортный прокурор С. Арчаков.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования инициировался ремонт пешеходного перехода, расположенного на 2050 км пк1 перегона Назрань — Плиево Северо-Кавказской железной дороги. В частности, были устранены перепады высот и разрушения деревянного покрытия, а также установлены необходимые предписывающие знаки.