В Ингушетии житель соседней республики, пытаясь скрыться на автомобиле от полиции, врезался в «Урал»

Отмечается, что накануне вечером на контрольно-заградительном посту «Волга-20» житель соседней республики, 1994 года рождения, управлявший автомашиной «Форд Фокус», при проверке документов предъявил водительское удостоверение, вызывающее сомнение в подлинности.

В результате проверки установлено, что он привлекался к административной ответственности по ч. 1. ст. 12.26 КоАП России (лишение права управления транспортными средствами), после чего мужчина сел в автомашину, заблокировал двери и уехал, пытаясь скрыться от преследования, при этом создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В ходе преследования инспекторами ДПС водитель не подчинился требованиям правоохранителей об остановке транспортного средства и продолжил движение. Полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия.

Во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, несущими службу на посту, правонарушитель был остановлен путем перекрытия дороги автомашиной «Урал». Допустив ДТП, мужчина с различными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение Сунженской больницы.

В действиях гражданина усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.25 (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства) и ч. 2 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП, а также признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), говорится в релизе.