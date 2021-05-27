Приговор

В Ингушетии житель Таджикистана получил 10 лет колонии строгого режима за сбыт наркотиков

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В Ингушетии житель Средней Азии осужден к 10 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием сети Интернет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Магасский районный суд Ингушетия вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Таджикистана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Судом установлено, что злоумышленник, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в ноябре 2020 года, дистанционным способом с использованием сети «Интернет» незаконно приобрел для дальнейшей реализации партию героина, расфасованного в 77 свертках из фольгированной бумаги, общей массой более 68 грамм.

Наркотическое средство он перевез в Ингушетию, где 12 ноября 2020 года произвел закладку части наркотиков в четырех тайниках. После чего через социальную сеть «Интернет» направил своему сообщнику сведения о местах нахождения закладок, которому в свою очередь необходимо было данные сведения переслать потенциальным покупателям наркотических средств.

В тот же день он был задержан сотрудниками полиции с поличным, а наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

Расследование уголовного дела в отношении его сообщников продолжается.

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