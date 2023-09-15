Криминал

В Ингушетии житель Узбекистана заподозрил сожительницу в измене

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В республике трудовой мигрант из Узбекистана заподозрил соотечественницу и сожительницу в измене, сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах.

Иностранец, в ходе возникшей ссоры на почве ревности, приставил нож к горлу женщину и угрожал ей убийством, о чем она сообщила в своем заявлении правоохранителям.

Ревнивый сожитель задержан, он дал признательные показания и выдал кухонный нож, которым угрожал подруге.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК России (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

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