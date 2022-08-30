Мошенничество

В Ингушетии житель Владикавказа приговорен к 350 часам работ за мошенничество

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Прокуратурой Сунженского района Ингушетии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя города Владикавказа, который обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Судом установлено, что злоумышленник, в начале текущего года, используя мобильный телефон, посредством размещения объявления на интернет-сайте бесплатных объявлений, оставил заведомо ложные сведения о продаже автомобильных запчастей, при этом не располагая ими.

Введенный в заблуждение житель Ингушетии перечислил злоумышленнику на его банковский счет 28 тыс. рублей.

Не получив свой заказ, обманутый мужчина обратился в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Приговором Магасского районного суда с учетом возмещения причиненного ущерба потерпевшему, наличия на иждивении двух малолетних детей, обвиняемому назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ.

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