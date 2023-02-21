В Ингушетии жительница соседнего региона пыталась незаконно получить маткапитал

Женщина представила в отделение ПФР по Ингушетии заявление о выдаче государственного сертификата и поддельное свидетельство о рождении в 2011 году ребенка в городе Детмольд (Германия).

«Указанные действия имели целью последующее незаконное получение материнского капитала на сумму свыше 450 тыс. рублей. По данному факту у женщины принята явка с повинной», — отметили в ведомстве.