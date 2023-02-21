Мошенничество

В Ингушетии жительница соседнего региона пыталась незаконно получить маткапитал

0

49-летнюю жительницу соседнего региона уличили в попытке незаконно получить материнский капитал, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

Женщина представила в отделение ПФР по Ингушетии заявление о выдаче государственного сертификата и поддельное свидетельство о рождении в 2011 году ребенка в городе Детмольд (Германия).

«Указанные действия имели целью последующее незаконное получение материнского капитала на сумму свыше 450 тыс. рублей. По данному факту у женщины принята явка с повинной», — отметили в ведомстве.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Долаково Ингушетии прошло мероприятие ко Дню молодого избирателя
В Назрани начали профилактическую очистку городских коллекторов
Студенты колледжа Ингушетии почтили память жертв трагических событий февраля 1944 года
Провалы в сфере ЖКХ стали причиной увольнения заместителя мэра и директора МУП Назрани
Единороссы Ингушетии передали продукты семьям военнослужащих, участвующих в СВО
В Ингушетии планируется проведение 22 февраля митинга в поддержку Путина и СВО
Эксперты рассказали, сколько лет придется копить на новый дом в Ингушетии
Ингушскому спортсмену Илезу Хашагульгову вручили черный пояс по бразильскому джиу-джитсу
Оперативный штаб в Ингушетии призывает к бдительности в памятный  день 23 февраля  
В Ингушетии открыт 231 пункт для проведения дополнительной вакцинации от полиомиелита
В Сунженском районе Ингушетии провели сход граждан по остро стоящим проблемам

Главное

Яндекс.Метрика

 