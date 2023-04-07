В Ингушетии жителя Вологды приговорили к пяти годам колонии за наркотики

Молодой человек в ноябре прошлого года в городе Сунжа незаконно приобрел из «закладки» мефедрон, общей массой более 9 граммов, для личного употребления. Он был задержан полицейскими с поличным.

Приговором Сунженского районного суда, с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.