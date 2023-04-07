Наркотики

В Ингушетии жителя Вологды приговорили к пяти годам колонии за наркотики

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В Ингушетии за хранение наркотиков осужден 19-летний житель Вологды, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Молодой человек в ноябре прошлого года в городе Сунжа незаконно приобрел из «закладки» мефедрон, общей массой более 9 граммов, для личного употребления. Он был задержан полицейскими с поличным.

Приговором Сунженского районного суда, с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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