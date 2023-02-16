В Ингушетию из Дагестана направлены бригады медиков на помощь пострадавшим в ДТП с участием автобуса
Пять бригад скорой помощи выехали из Дагестана в Ингушетию, чтобы оказать помощь пострадавшим при опрокидывании рейсового автобуса «Краснодар-Махачкала» на ФАД «Кавказ» в четверг утром.
Об этом сообщается в Телеграм-канале администрации Главы Дагестана.
Ранее руководитель субъекта Сергей Меликов поручил соответствующим службам оказать помощь пострадавшим в ДТП.
«Из Махачкалы выехал автобус для доставки жителей Дагестана домой», — отметили в пресс-службе администрации Главы республики.
В свою очередь, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заверил родных пострадавших, коллегу Сергея Меликова, что госпитализированным в медучреждения республики будет оказана вся необходимая помощь.
Он также выразил соболезнования семье погибшего при ДТП Зейпудина Раджабова.
По данным МЧС по региону, всего в ДТП пострадало 15 человек, один из них погиб. Детей в автобусе не было. Четверо пострадавших находятся в Ингушской республиканской клинической больнице, еще 10 — в районной больнице в городе Сунже.
Надзорные ведомства двух республики проводят проверку, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.