В Ингушетию из Дагестана направлены бригады медиков на помощь пострадавшим в ДТП с участием автобуса

Об этом сообщается в Телеграм-канале администрации Главы Дагестана.

Ранее руководитель субъекта Сергей Меликов поручил соответствующим службам оказать помощь пострадавшим в ДТП.

«Из Махачкалы выехал автобус для доставки жителей Дагестана домой», — отметили в пресс-службе администрации Главы республики.

В свою очередь, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заверил родных пострадавших, коллегу Сергея Меликова, что госпитализированным в медучреждения республики будет оказана вся необходимая помощь.

Он также выразил соболезнования семье погибшего при ДТП Зейпудина Раджабова.

По данным МЧС по региону, всего в ДТП пострадало 15 человек, один из них погиб. Детей в автобусе не было. Четверо пострадавших находятся в Ингушской республиканской клинической больнице, еще 10 — в районной больнице в городе Сунже.

Надзорные ведомства двух республики проводят проверку, по итогам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.