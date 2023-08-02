В Ингушетию на отдых приедут дети из Токмакского района Запорожской области

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, отметив, что к приезду гостей уже подготовлен спортивно-тренировочный комплекс в сельском поселении Мужичи Сунженского района.

«Эти дети находятся в тяжелых условиях, им необходим отдых в спокойном и уютном месте. Думаю, что «Мужичи» хорошо подходит для этих целей. Это не только красивое место с прекрасным природным ландшафтом. Здесь чистый воздух, вкусная родниковая вода, рядом протекает река Асса. И люди здесь живут гостеприимные и добрые», — отметил руководитель субъекта.

Кроме того, по его словам, на территории комплекса много спортивных площадок, где дети смогут полноценно заниматься физкультурой и спортом.

«Все это вместе взятое, я уверен, самым благотворным образом повлияет на состояние детей. Им у нас должно понравиться», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», 21 июля делегация из республики во главе с руководителем администрации Главы и правительства региона Джамбулатом Оздоевым посетила подшефный Токмакский район Запорожской области. По поручению Махмуд-Али Калиматова туда был доставлен гуманитарный груз с полезным детским питанием и горной питьевой водой.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве с районом. В рамках документа Токмакскому району планируется оказать помощь в ремонте и строительстве объектов. Будет оказана поддержка в подготовке учителей и организации летнего отдыха детей в лагерях Ингушетии. Кроме того, в планах направить 4 передвижных фельдшерско-акушерских пункта.