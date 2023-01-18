В Ингушетию на поддержку региональных конкурсов НКО направят более 12 млн рублей

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона, больше в СКФО получит только Ставропольский край — 24,187 млн руб. В Республику Дагестан направят 11,591 млн руб., Чеченскую Республику — 6 млн руб., Карачаево-Черкесскую Республику — 5 млн руб.

Отмечается, что субъекты РФ имеют возможность направить субсидии президентских грантов на их собственную конкурсную поддержку НКО.