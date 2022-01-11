Экология

В Ингушетию поступило более 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

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2289 передвижных пластмассовых мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора объемом 1100 л поступило в Ингушетию. Для их закупки ранее Минприроды России выделило региону 34 млн рублей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, в октябре 2021 года Ингушетия вошла в число 46 субъектов России, которые получили из федерального бюджета субсидию на приобретение контейнеров, в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Реформа по обращению с ТКО в России стартовала в 2019 году. Ее цель — решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Необходимо сократить захоронение отходов на полигонах с текущих 94 до 50% от образования к 2030 году, построить инфраструктуру для их сортировки и переработки, внедрить раздельный сбор отходов.

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