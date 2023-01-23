В Ингушетию поступит оборудование за 37,5 млн руб. для улучшения электроснабжения в двух муниципалитетах

«Между промышленно-финансовой группой „САФМАР“ и Национальным фонд развития Ингушетии был подписан договор о том, что фонд Михаила Гуцериева в рамках программы развития электроснабжения в республике выделит средства для приобретения трансформатора на общую сумму 37,5 млн руб.», — сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Деньги уже поступили, по письменной договоренности закупку оборудования будет осуществлять Национальный фонд развития республики. После его установки будут решены вопросы электроснабжения в упомянутых муниципальных образованиях. Работа министерством проводится в рамках поручения Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

Ожидается, что новый трансформатор поступит в регион в течение двух недель.

Ранее мэрия Сунжи сообщала, что в ближайшее время власти намерены доставить в республику новое оборудование для решения проблемы с частым отключением электричества, в том числе и в селах Сунженского района.

Из-за массового включения обогревательных приборов с наступлением холодов оборудование на подстанции, обеспечивающее подачу электроэнергии в населенных пунктах, не справляется с нагрузкой, говорится в пресс-релизе.