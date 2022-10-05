В Ингушетию прибыла группа московских врачей-неврологов

На встрече с министром здравоохранения Ингушетии Магомедбаширом Балаевым руководитель экспертной группы Иван Щукин отметил, что в республике данная служба работает на достаточно хорошем уровне, и выразил надежду, что в будущем работа по взаимодействию будет наращиваться. В свою очередь глава Минздрава региона поблагодарил коллег за высокую оценку и совместную работу.

«Благодаря вашему вниманию и содействию надеюсь, что в республике будет развиваться и совершенствоваться такое важное направление, как неврология», — отметил руководитель ведомства.

Визит московских врачей проходит в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий».