В Ингушетию прибыла группа московских врачей-неврологов

0

В Ингушетию прибыла группа врачей из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, главная цель которых — оказание содействия при проведении организационно-методических мероприятий по улучшению медицинской помощи по профилю «Неврология».

На встрече с министром здравоохранения Ингушетии Магомедбаширом Балаевым руководитель экспертной группы Иван Щукин отметил, что в республике данная служба работает на достаточно хорошем уровне, и выразил надежду, что в будущем работа по взаимодействию будет наращиваться. В свою очередь глава Минздрава региона поблагодарил коллег за высокую оценку и совместную работу.

«Благодаря вашему вниманию и содействию надеюсь, что в республике будет развиваться и совершенствоваться такое важное направление, как неврология», — отметил руководитель ведомства.

Визит московских врачей проходит в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии пройдет фестиваль исполнителей на национальных инструментах имени Клавдии Евлоевой
Делегация Ингушетии представит республику на фестивале «Живые традиции» в Дагестане
Ингушские врачи с московскими специалистами провели операции пациентам с патологией лица
Артисты ингушской филармонии выступят с концертом в Карачаево-Черкесии
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к Дню учителя
Ингушские охотоведы провели подкормку животных солью в республиканских заказниках
Дом народного творчества Ингушетии примет участие в конкурсе «Этноскоп: ускользающая самобытность»
В Ингушетии продолжается прием заявок на фотоконкурс «Мой Мемориал»
В селе Гази-Юрт Ингушетии прошло праздничное мероприятие ко Дню учителя
Труд учителя по праву является самым благородным — премьер Ингушетии
Юным ингушским тхэквондистам вручили черные пояса

Главное

Яндекс.Метрика

 