В Ингушетию прибыла команда специалистов клиники имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета

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В Республиканскую детскую клиническую больницу Ингушетии с рабочим визитом прибыла команда специалистов клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, в ходе визита специалисты провели конференцию на тему «Мультидисциплинарное лечение с неврологическими нарушениями», изучили положение дел в больнице и условия оказания медицинской помощи, а также провели приём детей с неврологическими нарушениями и определили тактику дальнейшего лечения таких пациентов.

Министр здравоохранения Ингушетии Магомедбашир Балаев принял участие в конференции и поблагодарил коллег за желание помочь маленьким пациентам в решении их непростых проблем.

«Детская неврология — важное направление в системе здравоохранения, поэтому требует большого внимания. Для нашей республики очень важно иметь такую связующую нить, благодаря которой наши дети и родители не остаются без связи с ведущими клиниками, поэтому обеспечение достойных условий медицинского обслуживания всегда будет приоритетным направлением нашей работы», — отметил министр.

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