В Ингушетию прибыла команда специалистов клиники имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, в ходе визита специалисты провели конференцию на тему «Мультидисциплинарное лечение с неврологическими нарушениями», изучили положение дел в больнице и условия оказания медицинской помощи, а также провели приём детей с неврологическими нарушениями и определили тактику дальнейшего лечения таких пациентов.

Министр здравоохранения Ингушетии Магомедбашир Балаев принял участие в конференции и поблагодарил коллег за желание помочь маленьким пациентам в решении их непростых проблем.

«Детская неврология — важное направление в системе здравоохранения, поэтому требует большого внимания. Для нашей республики очень важно иметь такую связующую нить, благодаря которой наши дети и родители не остаются без связи с ведущими клиниками, поэтому обеспечение достойных условий медицинского обслуживания всегда будет приоритетным направлением нашей работы», — отметил министр.