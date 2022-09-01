В Ингушетию прибыла команда специалистов клиники имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета
В Республиканскую детскую клиническую больницу Ингушетии с рабочим визитом прибыла команда специалистов клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, в ходе визита специалисты провели конференцию на тему «Мультидисциплинарное лечение с неврологическими нарушениями», изучили положение дел в больнице и условия оказания медицинской помощи, а также провели приём детей с неврологическими нарушениями и определили тактику дальнейшего лечения таких пациентов.
Министр здравоохранения Ингушетии Магомедбашир Балаев принял участие в конференции и поблагодарил коллег за желание помочь маленьким пациентам в решении их непростых проблем.
«Детская неврология — важное направление в системе здравоохранения, поэтому требует большого внимания. Для нашей республики очень важно иметь такую связующую нить, благодаря которой наши дети и родители не остаются без связи с ведущими клиниками, поэтому обеспечение достойных условий медицинского обслуживания всегда будет приоритетным направлением нашей работы», — отметил министр.