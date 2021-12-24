В Ингушетию с рабочим визитом прибыл полпред Юрий Чайка

О том, что он проведет в республике выездное совещание по реализации нацпроектов, сообщил 10 декабря Глава республики Махмуд-Али Калиматов после двусторонней встречи с Юрием Чайкой в Пятигорске и участии в заседании совета при полпреде.

«Подвели сегодня в Пятигорске общие итоги по реализации нацпроектов в регионах. Обсудили, как повысить результативность в следующем периоде 2022-2024 годов. Юрий Яковлевич Чайка рекомендовал регионам начать работу уже сейчас, учитывая при этом приобретенный опыт и не повторять допущенных ошибок», — написал тогда Калиматов.

По его словам, регионам, не укладывающимся в сроки реализации нацпроектов, будут помогать, и «в ближайшее время Юрий Чайка проведет в Магасе выездное совещание, где будут рассмотрены причины отставания и меры, принимаемые для их устранения».