В Ингушетию с рабочим визитом прибыла делегация Минэкономразвития России

Гости ознакомятся с объектами инфраструктуры туристического кластера всесезонного курорта «Армхи» в горной части республики, а также посетят крупный агрокомплекс «Сунжа».

Во второй половине дня намечена встреча замминистра с представителями бизнес-сообщества республики, после в правительстве состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Ингушетии, сообщается в Телеграм-канале регионального кабинета министров.