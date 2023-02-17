Визит

В Ингушетию с рабочим визитом прибыла делегация Минэкономразвития России

0

В Ингушетию с рабочим визитом прибыла делегация Минэкономразвития России во главе с первым заместителем министра Сергеем Назаровым.
 

Гости ознакомятся с объектами инфраструктуры туристического кластера всесезонного курорта «Армхи» в горной части республики, а также посетят крупный агрокомплекс «Сунжа».

Во второй половине дня намечена встреча замминистра с представителями бизнес-сообщества республики, после в правительстве состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Ингушетии, сообщается в Телеграм-канале регионального кабинета министров.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после гибели пассажира автобуса в результате ДТП
Единый оператор появится в Ингушетии в сфере ЖКХ
В реконструкцию ветхих водопроводных сетей в Ингушетии до 2028 года вложат более 800 млн руб.
В пятой школе Карабулака открылась декада ингушского языка и литературы
Ингушетия впервые в 2022 году увеличила доходы до 9 млрд руб.
В Ингушетии уровень регистрируемой безработицы снизился на 5%
«Россети Северный Кавказ» направят 75 млн рублей на повышение квалификации сотрудников в 2023 году
Министр культуры Ингушетии дала высокую оценку фестивалю искусств «Пхьоале» в Назрани
Газовики Ингушетии провели масштабные рейды по ликвидации незаконных подключений
Вице-премьер Ингушетии приняла участие во Всероссийском совещании руководителей сферы образования
Вопрос капремонта школы в Ингушетии поднимался на приеме граждан заместителем полпреда в СКФО

Главное

Яндекс.Метрика

 