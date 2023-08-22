В Ингушетию с рабочим визитом прибыла председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов и Анна Цивилева в региональном филиале фонда, открытого 31 мая текущего года, ознакомились с основными запросами ветеранов специальной военной операции.

Отмечается, за период работы социальные координаторы филиала фонда приняли в работу 147 обращений, из которых решено 76, в работе находится 71. Большая часть запросов касается мер социальной поддержки и выделения земельных участков.

Также у подопечных зачастую возникают проблемы с получением документов, необходимых для оформления денежных выплат, справок из воинской части о прохождении службы в зоне специальной военной операции, выписки из приказа об участии в боевых действиях.

В настоящее время на территории республики работает 19 социальных координаторов, из них 14 — на территории муниципальных образований и 5 — в городе Назрани.

Анна Цивилева высоко оценила работу коллектива филиала, а также отметила республиканские программы помощи защитникам Отечества.

«Главная задача фонда — адресное социальное сопровождение ветеранов и семей погибших, от получения документов до обучения и трудоустройства. В филиале эта работа выстроена на высоком уровне. Вместе с тем приятно наблюдать, что с нашими подопечными работают настоящие профессионалы, которые могут найти подход к любой жизненной ситуации и одинаково внимательно относятся как к ветеранам СВО, так и к их родным», — отметила председатель Государственного фонда «Защитники Отечества».

Напомним, что на недавней встрече в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов доложил, что в республике введено более 20 дополнительных мер социальной поддержки семьей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, поступивших на военную службу по контракту и заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы государства.