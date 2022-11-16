В Ингушетию с рабочим визитом прибыла знаменитая гимнастка Екатерина Сиротина

В Минспорта республики сообщили, что Екатерина Сергеевна является главным тренером РФСО и МФСО «Спартак» по художественной гимнастике, старшим тренером юниорского состава сборной России, главным тренером отделения художественной гимнастики в ГБОУ «Самбо 70», постановщиком гала-концертов к чемпионатам Мира и Европы, постановщиком шоу-проектов: Фестиваль Алины Кабаевой «Алина», Шоу Алексея Немова «Легенды спорта», «Шоу Олимпийских чемпионов», Шоу Марии Киселевой; постановщик телепроектов: Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» (телеканал Россия 1) и др.

Знаменитую гостью встретили министр по физической культуре и спорту Али Дошхоклоев, его заместители Магомед Мошхоев, Руслан Белхороев и президент региональной федерации художественной гимнастики Татьяна Прокопьева.

После торжественной части гости республики направились в республиканский спортивно-тренировочный центр в сельском поселении Мужичи, где провели мастер-класс по художественной гимнастике и контрольную тренировку.

Екатерина Сиротина поблагодарила за столь тёплый приём и отметила, что приятно удивлена уровнем подготовки юных гимнасток и условиями, созданными для развития художественной гимнастики в республике.