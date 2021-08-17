В Ингушетию за неделю поступило около 170 тыс. доз вакцины против коронавируса

По словам министра, в течение последующих 10-15 дней запланирована поставка еще 4400 доз, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Торшхоева также рассказала, что согласно плану регионального Минздрава, на 1 августа должно было быть вакцинировано 60 процентов от количества подлежащего населения. Однако, вакцинировано чуть меньше — 57,4%. В этой связи было принято решение об увеличении темпов вакцинации.

«Вакцина уже получена, за оставшиеся две недели ведомством составлен план, согласно которому вакцинация к 24 августу будет составлять 75% от количества подлежащего населения», — сказала руководитель ведомства.

На 16 августа количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 122 964 человека (73,5% от общего количества полученной вакцины), вторым компонентом вакцины — 96 706 человек. Удельный темп вакцинации на сегодня составляет 191 в день на 100 000 населения (по стране — 204).

Сластенин обратил внимание на письма с рекомендациями Ропотребнадзора России об обязательной 100% вакцинации от коронавируса категории граждан, работающих с населением, направленные во все регионы. По его словам, правительству следует провести заседание штаба по этому вопросу.