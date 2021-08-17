Вакцинация

В Ингушетию за неделю поступило около 170 тыс. доз вакцины против коронавируса

0

Ингушетией за последнюю неделю получено около 170 тыс. доз вакцины против коронавируса, в том числе более 20 тыс. «Спутник Лайт». Об этом сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева на заседании в правительстве под руководством премьер-министра региона Владимира Сластенина.

По словам министра, в течение последующих 10-15 дней запланирована поставка еще 4400 доз, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Торшхоева также рассказала, что согласно плану регионального Минздрава, на 1 августа должно было быть вакцинировано 60 процентов от количества подлежащего населения. Однако, вакцинировано чуть меньше — 57,4%. В этой связи было принято решение об увеличении темпов вакцинации.

«Вакцина уже получена, за оставшиеся две недели ведомством составлен план, согласно которому вакцинация к 24 августу будет составлять 75% от количества подлежащего населения», — сказала руководитель ведомства.

На 16 августа количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 122 964 человека (73,5% от общего количества полученной вакцины), вторым компонентом вакцины — 96 706 человек. Удельный темп вакцинации на сегодня составляет 191 в день на 100 000 населения (по стране — 204).

Сластенин обратил внимание на письма с рекомендациями Ропотребнадзора России об обязательной 100% вакцинации от коронавируса категории граждан, работающих с населением, направленные во все регионы. По его словам, правительству следует провести заседание штаба по этому вопросу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Ингушетии за месяц в два раза увеличен коечный фонд
На стометровой башне Согласия в столице Ингушетии установят триколор в честь дня флага России
Пять населенных пунктов Ингушетии испытывают трудности с питьевой водой
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев вызван в сборную России
В Магасе проходит благотворительная выставка Заура Плиева «Жизнь в черно-белом цвете»
Юные читатели Малгобекского района Ингушетии подходят к чтению творчески
Глава Малгобекского района Ингушетии прокомментировал ситуацию с подтоплением в частном секторе
Калиматов поручил главе правительства Ингушетии взять на контроль ситуацию с подтоплением домов
В МЧС обнародовали уточненные данные о количестве подтопленных домов и дорог в Ингушетии
В Малгобекском районе Ингушетии устраняют последствия непогоды
В 2020 году доля потребителей табака в Ингушетии сократилась почти на 31%

Главное

Яндекс.Метрика

 