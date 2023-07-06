В Ингушском филиале Россельхозцентра подвели итоги работы за первое полугодие

В своем вступлении руководитель филиала Керим Белхароев отметил успехи в работе учреждения, указал на проблемные моменты. Также он обозначил планы работы учреждения до конца текущего года: уборочная кампания и предстоящий сев озимых.

Согласно справкам о проделанной работе, отделом семеноводства филиала в рамках госзадания в первом полугодии проверено 20,04 тыс. тонн семенного материала. По результатам выездов специалистов на поля региона в программу «АгроСемЭксперт» занесена 241 геоточка с указанием координат поля, засеянных культур, сортов и др. Мониторинг проводился на площади 23,046 тыс. га. На этой же площади агрономам предстоит провести апробацию и регистрацию семенных посевов.

В свою очередь специалистами отдела защиты растений с начала 2023 года проведен фитосанитарный мониторинг вредных объектов на площади 93,46 тыс. га, в том числе: по вредителям — 61,84 тыс. га, болезням — 21,07 тыс. га, и засоренности — 10,56 тыс. га. Как отметила в своем докладе начальник отдела Лидия Гомкортиева, наибольшее распространение имели клоп вредная черепашка, злаковая тля, шведская муха, трипсы, мышевидные грызуны, септориоз, мучнистая роса.

Истребительные мероприятия в открытом грунте проведены на площади 38,86 тыс. га, в том числе: инсектицидами — 14,69 тыс. га, фунгицидами — 5,95 тыс. га, гербицидами — 9,02 тыс. га, и родентицидами — 9,2 тыс. га. С применением авиации обработки проведены на площади 2,431 тыс. га.

Протравливание и токсикация семян яровых зерновых культур (овес, ячмень) — 1,28 тыс. тонн (в 2022 г. — 0,52 тыс. тонн). Протравлено клубней картофеля — 1,14 тыс. тонн (в 2022 г. — 0,65 тыс. тонн). Клубневой анализ картофеля — 2,34 тыс. тонн. Из них семенной — 0,8 тыс. тонн, продовольственный — 1,54 тыс. тонн.

В этом году Ингушский РСЦ продолжил работу по производству биологических средств защиты растений, речь идет о разведении энтомофагов. На базе Назрановского межрайонного отдела в этом году произведено 0,32 млн шт. габробракона — полезного насекомого.

На подведении итогов за 6 месяцев говорилось и о работе консультационного пункта, где землепользователи могут получить необходимую информацию, приобрести семена, инвентарь и прочее, а также о работе по фитоэкспертизе семян и листовой диагностике.