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В ингушском флаге отражены славная история народа и республики — Глава Ингушетии

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Махмуд-Али Калиматов

Глава республики Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей региона с днем государственного флага Ингушетии.

«В ингушском флаге отражены славная история нашей Ингушетии, ее главные духовно-нравственные ценности, богатые обычаи и традиции. Этот национальный символ объединял нас всех в самые трудные времена», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что солярный знак в центре флага символизирует благополучие, созидание, бесконечное развитие и процветание народа, а белый цвет олицетворяет чистоту помыслов и действий, характерных народу Ингушетии.

Зеленый — цвет ислама, пробуждение природы, изобилие и плодородие нашей богатой земли. Красный олицетворяет нелёгкую судьбу ингушского народа и стремление жить в мире и согласии со всеми народами нашей великой многонациональной страны.

«Мы гордимся своей малой Родиной, ее древней историей и культурой, ратными и трудовыми подвигами разных поколений наших соотечественников. И эта гордость у нас всякий раз ассоциируется с нашим флагом и гербом — символами ингушской государственности», — подчеркнул руководитель субъекта.

«От всей души желаю всем жителям Ингушетии крепкого здоровья, благополучия и добра, а республике — мира и процветания», — добавил он.

11 июля 1999 года государственный флаг Ингушетии был внесен в Государственный регистр России под номером 152. Автором символа является профессор Ибрагим Дахкильгов.

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