В ингушском городе воинской славы Малгобеке прошла акция ко Дню памяти и скорби

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «Единой России», в городе воинской славы создали изображения из свечей, которые связаны с вкладом региона в Великую Победу.

В частности, участники акции воссоздали копию Брестской крепости. Было использовано 3 тысячи свечей. Во время мероприятия волонтеры «Юнармии» исполнили песни военных лет.

Живая инсталляция была призвана напомнить людям о тех, кто отдал свою жизнь за Победу.