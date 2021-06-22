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В ингушском городе воинской славы Малгобеке прошла акция ко Дню памяти и скорби

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В Малгобеке провели акцию «Огненные картины войны», посвященную 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «Единой России», в городе воинской славы создали изображения из свечей, которые связаны с вкладом региона в Великую Победу.

В частности, участники акции воссоздали копию Брестской крепости. Было использовано 3 тысячи свечей. Во время мероприятия волонтеры «Юнармии» исполнили песни военных лет.

Живая инсталляция была призвана напомнить людям о тех, кто отдал свою жизнь за Победу.

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