В ингушском городе воинской славы Малгобеке пройдет мероприятие ко Дню защитника Отечества

Как сообщили в Миннаце республики, в мероприятии примут участие представители органов государственной власти региона, депутаты Народного собрания, Герои России, жители города. Из-за распространения коронавируса, количество участвующих лиц будет ограничено.

Выбор места проведения чествования защитников Отечества обусловлен героическим прошлым города Малгобека, которому указом Президента Владимира Путина в октябре 2007 года присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы», напомнили в министерстве.

Малгобекская оборонительная операция занимает особое место среди событий Великой Отечественной войны. В августе 1942 года на подступах к городу развернулась ожесточенная битва, от результатов которой во многом зависел исход войны в целом. Малгобекская операция сыграла существенную роль в срыве планов немецкого командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных месторождений.

Немцы перебросили из-под Новороссийска под Малгобек элитную моторизованную дивизию СС «Викинг», с помощью которой они планировали прорвать оборону города. 28 сентября 1942 года при участии 52-ой отдельной гвардейской танковой бригады под Малгобеком началось второе, после Курской битвы, самое крупное танковое сражение, продолжавшееся более 10-ти часов и закончившееся победой над противником.

В боях на Малгобекском оборонительном рубеже погибло 120 тысяч солдат и офицеров Красной армии. Подвиг народов Северного Кавказа, солдат и офицеров 9-й, 37-й, 44-й и 58-й армий Закавказского фронта в ходе Малгобекской оборонительной операции окончательно сорвал план порабощения Кавказа под кодовым названием «Эдельвейс», не позволив врагу осуществить переброску сил под Сталинград, что явилось одним из условий последующего полного разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.