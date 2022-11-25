В Ингушском государственном университете состоялся фестиваль «Золотая осень»

«Фестиваль «Золотая осень» всегда интересен и необычен, познавателен, отличается творческой атмосферой и ярким незабываемым праздником. Это значимое событие в культурной жизни университета, и с каждым годом приобретает все большую популярность среди студентов», — отметил собеседник.

По его словам, праздничное мероприятие погрузило всех присутствующих в удивительную красоту осени, подарило море улыбок и положительные эмоции. Особой похвалы удостоилась скрупулезная работа организаторов мероприятия по оформлению залов и красочной сервировке столов.

По итогам конкурса первое место заняла команда физико-математического факультета, второе — медицинского факультета, третье место было присуждено историческому факультету. В номинации «Мисс Осень» победительницей стала студентка второго курса медицинского факультета Жаннати Цечоева.